augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

23°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felüdülés

2 órája

Frissítő zápor érkezett Nagykanizsára is, s ez mindenkit meglepett a hőségben (galéria, videó)

Címkék#zápor#hőség#nagykanizsai

Igazi nyári zápor zúdult a nagykanizsaiak nyakába az elmúlt órában.

Benedek Bálint

Olyan felfrissítő pillanatokat okozott, hogy esernyőt sem húztunk. A járókelőket, a rollereseket és a kerékpárosokat is váratlanul érte, de mosollyal az arcukon vették tudomásul: végre érkezett néhány csepp az égből. Nagykanizsán a 30 perces esőt sokáig átragyogta a napsütés, az esőcseppeken csillogott is, ám azóta beborult, s megjöttek a sötét felhők, amelyek eltakarták a Napot.

zápor
Napsütésre érkezett a zápor, de a felhők egyelőre Nagykanizsa felett maradtak
Fotó: Szakony Attila

Frissítő zápor érkezett Nagykanizsára

Fotók: Szakony Attila

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu