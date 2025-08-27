augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

25°
+27
+13
Még lehet csoki barna

Címkék#Balaton#nyár#strandidő

Mészáros Annarózsa

Aki a nyáron nem sült csoki barnára most még megteheti, hiszen visszatér a strandidő, néhány nap borongósság után visszatér a nyár.

Naptejet elő: visszatér a nyár
Fotó: Mészáros Annarózsa

Visszatér a nyár

A délelőtt folyamán szép lassan csúszik föl a hőmérőn az érték: délutánra már 30 fok lesz térségünkben. Esőre nem kell számítani. A Balaton 22 fokos.

 

