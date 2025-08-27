Naptejet elő
1 órája
Még lehet csoki barna
Aki a nyáron nem sült csoki barnára most még megteheti, hiszen visszatér a strandidő, néhány nap borongósság után visszatér a nyár.
Visszatér a nyár
A délelőtt folyamán szép lassan csúszik föl a hőmérőn az érték: délutánra már 30 fok lesz térségünkben. Esőre nem kell számítani. A Balaton 22 fokos.
