Riasztást adtak ki Zalára is: a kánikula után lecsap a vihar – így búcsúzik a nyár

Véget ér a nyár. Augusztus utolsó munkanapján napközben még hőség várható 32-37 Celsius-fokos csúcshőmérséklettel, majd lecsap a vihar.

Korosa Titanilla

Erős széllel hidegfront hoz csapadékot és lehűlést a nyár utolsó napjaira, vasárnap már csak 24-30 fok várható a legmelegebb órákban. Pénteken a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést, amelyből néhol csapadék hullhat, és vihar sem kizárt. 

vihar
Vihar, zivatar, szél - ez várható augusztus végén
Fotó: archív / Szakony Attila

Vihar, zivatar, szél

Délutántól nyugat felől egyre jobban megnövekszik a felhőzet. Estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani, megélénkül a szél, ezért vihar, a zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Késő estére 18 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet, derült ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Vihar Zala megyében is előfordulhat, ezért elsőfokú riasztás van érvényben: zivatar, villámlás, szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Az Iharos-MET időjárással foglalkozó közösségi oldal előrejelzése szerint: pénteken még csak elszórtan, szombaton már nagyobb területen is eshet az eső. Főként zápor formájában kell csapadékra számítani, de zivatarok is kialakulhatnak, ám ezek nem okoznak károkat, s a lehullott csapadék mennyisége sem lesz jelentős.

 

