1 órája
Égzengés és villámlás – a zalai városban késő este még tombolt a vihar
Szombaton késő este még alaposan meglocsolta Nagykanizsát a vihar. Mint arról korábban írtunk, a szombat délutáni vihar váratlanul érte a nagykanizsaiakat, s a felhők a város felett maradtak.
Ömlött az eső Nagykanizsán szombaton 22 óra körül
Fotó: Szakony Attila
A vihar környezetében csapkodtak a villámok, dörgött az ég 22 óra környékén, és persze szakadt az eső, mintha dézsából öntötték volna. No és persze eső ide vagy oda, szinte minden ház ablakait kitárták, hogy a friss levegő kisöpörje a szobákból is a hőséget. Az érkező hidegfront kissé visszahűtötte a levegőt, s a vasárnapi időjárás is változékony marad. A köpönyeg.hu információi szerint egy gyenge hidegfront hatására szórványos zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megerősödhet. A hőség enyhül, 29-36 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet, Zalában az előbbi értékhez leszünk közelebb.
Frissítő zápor érkezett Nagykanizsára is, s ez mindenkit meglepett a hőségben (galéria, videó)
Könnyű nyári armageddon? Ez volt az ízelítő, folytatása következik (galéria)
Megjött az eső a megyeszékhelyre! Mint a régi drukkerszlogen: meneküljetek, meneküljetek!