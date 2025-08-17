augusztus 17., vasárnap

1 órája

Égzengés és villámlás – a zalai városban késő este még tombolt a vihar

Címkék#hőség#villámok#felhő#levegő

Szombaton késő este még alaposan meglocsolta Nagykanizsát a vihar. Mint arról korábban írtunk, a szombat délutáni vihar váratlanul érte a nagykanizsaiakat, s a felhők a város felett maradtak.

Benedek Bálint
Égzengés és villámlás – a zalai városban késő este még tombolt a vihar

Ömlött az eső Nagykanizsán szombaton 22 óra körül

Fotó: Szakony Attila

A vihar környezetében csapkodtak a villámok, dörgött az ég 22 óra környékén, és persze szakadt az eső, mintha dézsából öntötték volna. No és persze eső ide vagy oda, szinte minden ház ablakait kitárták, hogy a friss levegő kisöpörje a szobákból is a hőséget. Az érkező hidegfront kissé visszahűtötte a levegőt, s a vasárnapi időjárás is változékony marad. A köpönyeg.hu információi szerint egy gyenge hidegfront hatására szórványos zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megerősödhet. A hőség enyhül, 29-36 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet, Zalában az előbbi értékhez leszünk közelebb.

vihar
Nagykanizsán késő este újabb vihar érkezett, hangos égzengéssel és sok esővel
Fotó: Szakony Attila

 

