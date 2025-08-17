Égzengés és villámlás – a zalai városban késő este még tombolt a vihar

A vihar környezetében csapkodtak a villámok, dörgött az ég 22 óra környékén, és persze szakadt az eső, mintha dézsából öntötték volna. No és persze eső ide vagy oda, szinte minden ház ablakait kitárták, hogy a friss levegő kisöpörje a szobákból is a hőséget. Az érkező hidegfront kissé visszahűtötte a levegőt, s a vasárnapi időjárás is változékony marad. A köpönyeg.hu információi szerint egy gyenge hidegfront hatására szórványos zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megerősödhet. A hőség enyhül, 29-36 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet, Zalában az előbbi értékhez leszünk közelebb.

Nagykanizsán késő este újabb vihar érkezett, hangos égzengéssel és sok esővel

Fotó: Szakony Attila