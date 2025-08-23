Egy kis borzongás? - Ekkor lesz látható a vérhold Zalában

Kivételes csillagászati jelenséget figyelhetünk meg az égbolton szeptember elején, ugyanis érkezik a vérhold. Érdemes felkészülni, mivel sokáig ez lesz az egyetlen alkalom, hogy ilyen tisztán és ilyen hosszú ideig láthatjuk a vérholdat. Összeszedtünk minden fontos tudnivalót.

Vérhold egy teljes holdfogyatkozás során Kojangból (Szöultól észak-nyugatra), 2022 november 8-án. Forrás: köpönyeg.hu

Mi az a vérhold és hogyan keletkezik?

A vérhold jelentése voltaképpen teljes holdfogyatkozást takar, amikor a Föld a Nap és a Hold közé kerül, részben vagy egészben kitakarva utóbbit. A jellegzetes vöröses-narancssárgás szín egy érdekes fizikai jelenségnek, az úgynevezett Rayleigh-szórásnak köszönhető, amikor a fénynél kisebb levegő részecskék kiszűrik a rövidebb hullámhosszú kék fényt, de továbbengedik a nagyobb hullámhosszal bíró vöröses fényt.

Mikor lesz vérhold 2025-ben?

A legközelebbi vérhold 2025-ben szeptember 7-én késő este, éjjel lesz megfigyelhető hazánkból. Azért is különleges ez a holdfogyatkozás, mert kirívóan hosszú, mintegy 3,5 órán át tart – Utoljára 2022-ben láthattuk ilyen sokáig, és éveket kell várni arra, hogy újra ennyire intenzív legyen.

Honnan érdemes megfigyelni a holdfogyatkozást?

Hazánk területéről, így Zalában is teljes pompájában tekinthető meg a szeptemberi vérhold. Érdemes olyan helyet választani, ahol tiszta az égbolt, például külvárosi területeket, parkokat. Nem érdemes elszalasztani ezt a teljes holdfogyatkozást, mivel legközelebb 2028-ban láthatunk ilyen hosszú és ennyire tiszta vérholdat Magyarországról.