Tikkasztó napok jönnek, turbó fokozatra kapcsol a nyár, és nem enged a forró ölelése

Elmondhatjuk, hogy tombol a nyár. Tikkasztó napok jönnek, harmadfokú hőségriadó van érvényben.

Antal Anita

Turbó fokozatra kapcsol a nyár, ha már a július olyan hektikusan bánt velünk és a nyaralókkal. Tikkasztó napok jönnek. 

tikkasztó napok következnek, harmadfokú hőségriadó van érvényben
Tikkasztó napok: harmadfokú riasztás van érvényben Fotó: Dmitriy83 / Forrás: web

A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Az esti órákban sem várható komoly lehűlés, ráadásul szél is alig fújdogál majd. Holnap hajnalra is csak 18-20 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap délelőtt pedig rohamléptekkel emelkedik a hőmérő higanyszála, hogy aztán délutánra 36 fokig kússzon.

Tikkasztó napok: árnyékban vagy fedett helyen vészeljük át

Aki teheti, árnyékos vagy fedett helyen vészelje át a legmelegebb órákat, este és hajnalban érdemes a lakásokat kiszellőztetni, de akár a csillagos ég alá kifeküdni is megéri. Nemcsak a meleg miatt, hanem, mert még látható a Perseidák meteorraj, és az égbolt is tiszta lesz ahhoz, hogy élvezhessük a csillaghullást. A kánikulában nem szabad a folyadékpótlást elhanyagolni, és a fényvédelemről gondoskodni.

 

