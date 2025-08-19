1 órája
Szikrázóan napos idő várható: a déli órákban inkább keressünk árnyékot!
A Nap még nem enged erejéből, így az árnyék keresésétől kedden sem kímél meg bennünk. Szikrázóan napos idő várható az államalapítás ünnepe előtti napon, amely kiváló lesz a szabadtéri programokhoz. De nem délben!
Kedden túlnyomóan derült idő várható, az égbolton legfeljebb néhány jelentéktelen, apró gomolyfelhő jelenhet meg, ám ez nem zavarja meg a napsütést, írja a köpönyeg.hu. Csapadékra sehol nem kell számítani, zavartalan, száraz időben bízhatunk.
A levegő mozgása gyenge marad, így sem erős szél, sem hűsítő fuvallat nem enyhíti majd a meleget. A reggeli órákban már kellemes 18–20 fok körüli értékekkel indult a nap, délutánra pedig gyorsan felmelegszik a levegő. A csúcshőmérséklet 30 és 32 fok között alakul. A Nap erősen tűz majd, ezért a déli órákban ajánlott árnyékba húzódni vagy vízparton hűsölni.