Szerdán is kitart a hőség Zalában

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szerdán a nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az esti órákban nyugaton helyenként kialakulhat zivatar. Az ország nagy részén 33–35 fok közötti hőség lesz jellemző.