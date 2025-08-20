Időjárás
3 órája
Szerdán is kitart a hőség Zalában
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szerdán a nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az esti órákban nyugaton helyenként kialakulhat zivatar. Az ország nagy részén 33–35 fok közötti hőség lesz jellemző.
