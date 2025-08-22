Baljós előrejelzés érkezett, most kiderül, elronthatja-e a hétvégénket Zalában az időjárás

Az augusztus 20-ai strandidőnek markáns hidegfront és szél vetett véget. Olyannyira lehűlt a levegő, hogy kisöpörte az embereket a strandokról és még esőt is zúdított a nyakukba. A köpönyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzése szerint jelenleg hidegfronti hatás terheli a szervezetünket. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás és szédülés is jelentkezhet.

A Metropol a HungaroMet prognózisa alapján azt írja: pénteken "kettészakad" az ország, úgy tűnik, Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megússza a kiadós zivatart, ezekre a vármegyékre ugyanis nem adtak ki elsőfokú riasztást.

Napfelkelte Nagykanizsán. Reggel már látszódott, hogy a felhők feloszlanak, ellenben a szél felerősödött

Fotó: Benedek Bálint

Szél: csobbanna a Balatonban?

Úgy tűnik a szél egész hétvégén velünk maradhat és ez a hőmérsékleti értékeket is visszaveti, nem tér vissza a hőség. Azon sem kell gondolkoznunk, hogy megmártózunk a Balatonban, hiszen a víz az időkép.hu információi szerint 22-23 Celsius-fokosra hűlt vissza.

A hétvége időjárása:

Szombaton kicsi az esély a záporra, és vasárnap is többórás napsütés ígérkezik az előrejelzések szerint.

- Szombat: változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet.

- Vasárnap: több órára kisüt a nap, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Hajnalban 10, délután körülbelül 26 Celsius-fok várható.