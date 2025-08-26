augusztus 26., kedd

Augusztusi búcsú

Kardigán helyett bikini, újra bekeményít a nyár

Szinte hihetetlen, de strandidőt jósolnak az időjárás-előrejelzések szerdára. Már reggel sem kell kardigánt húzni, hiszen 15 Celsius-fokot ígérnek, és napközben akár a 30 Celsius-fokot is meghaladhatja a hőmérséklet.

Benedek Bálint
Akit a strandidő a városban ér, kerékpárral és gyalog is felfedezheti Nagykanizsa utcáit

Fotó: Szakony Attila

Ennek a szünidő utolsó napjait töltő diáksereg örül a legjobban. Azonban nem érdemes reggel sokáig aludni, hiszen várja őket a strand, a napsütés és a medencék hűsítő vize. Aki pedig már munkával tölti a hétköznapjait, az pusztán a munkaidő után kapcsolódhat ki, hosszú sétákkal és kerékpártúrákkal a természetben. A köpönyeg.hu információ szerint újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 Celsius-fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű.

strand
Panoráma Nagykanizsa közelében, aki nem teheti meg, hogy strandra menjen, fedezze fel a várost és környékét
Fotó: Szakony Attila

 

 

