Kardigán helyett bikini, újra bekeményít a nyár

Ennek a szünidő utolsó napjait töltő diáksereg örül a legjobban. Azonban nem érdemes reggel sokáig aludni, hiszen várja őket a strand, a napsütés és a medencék hűsítő vize. Aki pedig már munkával tölti a hétköznapjait, az pusztán a munkaidő után kapcsolódhat ki, hosszú sétákkal és kerékpártúrákkal a természetben. A köpönyeg.hu információ szerint újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 Celsius-fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű.

Panoráma Nagykanizsa közelében, aki nem teheti meg, hogy strandra menjen, fedezze fel a várost és környékét

Fotó: Szakony Attila