Péntekre már érkezhet zápor, de még mindig nagyon meleg lesz

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint, túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű. Nyugaton már kialakulhat zápor, zivatar. Kezdetben délnyugati, később északnyugati irányból támadhat élénk szél. A maximumok elérhetik a 37–38 fokot, rendkívül fülledt időre számíthatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős lehet, így figyeljünk oda bőrünk védelmére.