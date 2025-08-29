Időjárás
1 órája
Péntekre már érkezhet zápor, de még mindig nagyon meleg lesz
Visszatér az eső és a forróság is Zalába.
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint, túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű. Nyugaton már kialakulhat zápor, zivatar. Kezdetben délnyugati, később északnyugati irányból támadhat élénk szél. A maximumok elérhetik a 37–38 fokot, rendkívül fülledt időre számíthatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős lehet, így figyeljünk oda bőrünk védelmére.
