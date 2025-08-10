augusztus 10., vasárnap

1 órája

A nyár utolsó teliholdja: gyönyörű képek születtek Nagykanizsán

Olvasónk, Varga János hangulatos képeket készített az égi jelenségről a dél-zalai város felett.

Zaol.hu
A nyár utolsó teliholdja: gyönyörű képek születtek Nagykanizsán

Telihold Nagykanizsa felett Fotó: Varga János

Vasárnap hajnalban a Vénusz és Jupiter a legközelebb volt egymáshoz, e mellett ez a nyár utolsó teliholdja is - írta levelében nagykanizsai olvasónk, s néhány képet is megosztott.

A Vénusz és a Jupiter közelsége Fotó: Varga János

 

 

