Olvasói fotók
33 perce
A nyár utolsó teliholdja: gyönyörű képek születtek Nagykanizsán
Olvasónk, Varga János hangulatos képeket készített az égi jelenségről a dél-zalai város felett.
Telihold Nagykanizsa felett Fotó: Varga János
Vasárnap hajnalban a Vénusz és Jupiter a legközelebb volt egymáshoz, e mellett ez a nyár utolsó teliholdja is - írta levelében nagykanizsai olvasónk, s néhány képet is megosztott.
