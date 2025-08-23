Csak elszórtan fordulhat elő csapadék
1 órája
Változékony időre számíthatunk szombaton
Illusztráció
Fotó: Mészáros Annarózsa
A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
14 órája
Baljós előrejelzés érkezett, most kiderül, elronthatja-e a hétvégénket Zalában az időjárás
