Változékony időre számíthatunk szombaton

Zaol.hu
Változékony időre számíthatunk szombaton

Illusztráció

Fotó: Mészáros Annarózsa

A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.

 

