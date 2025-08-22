augusztus 22., péntek

1 órája

Nem kegyelmezett a vihar - mediterrán ciklon söpört végig Európán

Hazánkban komolyabb viharkárok nem keletkeztek. Ezzel ellentétben Olaszországban pusztított a mediterrán ciklon.

Zaol.hu

Megérkezett a várva várt lehűlés. A péntek reggeli órákban Mosonmagyaróváron volt a legnagyobb esőzés, több mint 50 mm csapadék hullott. Zala vármegyében valamivel kegyesebb volt az időjárás, nem úgy, mint az olaszoknál. Itáliában hatalmas viharral érkezett meg az a mediterrán ciklon, aminek mi csak egy visszafogott szeletét kaptuk meg.

Nem kímélte Olaszországot a mediterrán ciklon.
Fotó: Pinglabel / Forrás:  Shutterstock

Mit okozott a mediterrán ciklon?

A meteorológiai előrejelzések az ország egészére esőzést jósoltak, így is volt. Augusztus 21-én  Zalában 22 százalék volt a csapadék valószínűsége, azonban a következő napok is tartogathatnak esős időszakokat.

Aki most megúszta, még nem dőlhet hátra, vasárnap estig bármikor jöhet újabb zápor, sőt: akár zivatar is.

- írtuk korábbi cikkünkben.

Elárasztott utcák és szüntelen villámlás - ilyen jelenetekről számolt be az olasz sajtó, miután a Lucas névre keresztelt mediterrán ciklon lecsapott Olaszország nyugati partvidékére. Az Elba szigetén kevesebb mint egy óra alatt 54 milliméter csapadék zúdult le, a térségben több mint 100 ezer villámcsapást regisztráltak. A heves esőzések villámáradásokat okoztak, különösen Portoferraio környékén, ahol utcákat öntött el a víz. Ehhez képest Zala megyében a ciklon már szelídebb arcát mutatta.

Van egy rossz hírünk azoknak, akik a hétvégén a Balatonban szerettek volna megmártózni: a koponyeg.hu előrejelzése szerint a következő napokban is számíthatunk esőzésekre, és rövidebb ideig tartó villámlásokra, így nem lesz tökéletes az időjárás a strandoláshoz.

 

