Szakadt...

1 órája

Könnyű nyári armageddon? Ez volt az ízelítő, folytatása következik (galéria)

Címkék#eső#időjárás#zivatar

A fotóriporter harcban – akár ez is lehetne képriportunk mottója. A megyeszékhelyre is beköszönt az ígért csapadék, de egyelőre az égszakadás, földindulás elmaradt.

Péter B. Árpád
Könnyű nyári armageddon? Ez volt az ízelítő, folytatása következik (galéria)

Piros riasztás? Nem, ez csak a jelzőlámpa...

Fotó: Pezzetta Umberto

Aki most megúszta, még nem dőlhet hátra, vasárnap estig bármikor jöhet újabb zápor, sőt: akár zivatar is. Zalaegerszeg esős harcát Pezzetta Umberto dokumentálta. Az esti buliba nem árt "védőfelszereléssel" indulni, de az ernyő szinte kötelező...  

 

Szakad az eső Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto

 

