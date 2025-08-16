Könnyű nyári armageddon? Ez volt az ízelítő, folytatása következik (galéria)

Aki most megúszta, még nem dőlhet hátra, vasárnap estig bármikor jöhet újabb zápor, sőt: akár zivatar is. Zalaegerszeg esős harcát Pezzetta Umberto dokumentálta. Az esti buliba nem árt "védőfelszereléssel" indulni, de az ernyő szinte kötelező...