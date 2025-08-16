Szakadt...
2 órája
Könnyű nyári armageddon? Ez volt az ízelítő, folytatása következik (galéria)
A fotóriporter harcban – akár ez is lehetne képriportunk mottója. A megyeszékhelyre is beköszönt az ígért csapadék, de egyelőre az égszakadás, földindulás elmaradt.
Piros riasztás? Nem, ez csak a jelzőlámpa...
Fotó: Pezzetta Umberto
Aki most megúszta, még nem dőlhet hátra, vasárnap estig bármikor jöhet újabb zápor, sőt: akár zivatar is. Zalaegerszeg esős harcát Pezzetta Umberto dokumentálta. Az esti buliba nem árt "védőfelszereléssel" indulni, de az ernyő szinte kötelező...
Szakad az eső ZalaegerszegenFotók: Pezzetta Umberto
2 órája
Megjött az eső a megyeszékhelyre! Mint a régi drukkerszlogen: meneküljetek, meneküljetek!
1 órája
