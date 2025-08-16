augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégeső is lehet

30 perce

A kánikula mellé szélvihar társul – némi változás jön az időjárásban

Címkék#zápor#hidegfront#kánikula szélvihar#zivatar

Mészáros Annarózsa

Térségünkre a mai napra zivatarok miatt 1-es, a magas középhőmérséketre való tekintettel 2-es fokú jelzést adott ki a HungaroMet. Ma még velünk marad a kánikula.

kánikula
A kánikula és a szélvihar mögött hidegfront jön
Fotó: Mészáros Annarózsa

Ma a sok napsütés mellett délutántól megnövekedhet a gomolyfelhőzet, s záporokra, zivatarokra számíthatunk. Estétől az északnyugati szél egyre inkább megerősödik. Rekkenő hőség várható, a csúcshőmérséklet 33 és 39 fok között alakul, a kánikula ma tetőzik, holnaptól hidegfront várható.

Kánikula mellé szélvihar

Délutántól a feltételek kedvezhetnek elszórtan zivatarok kialakulásának, amelyekhez erős, 60–80 km/órás széllökés, kisebb jégeső és intenzív, helyenként 10–20 millimétert is meghaladó csapadék társulhat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu