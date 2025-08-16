A kánikula mellé szélvihar társul – némi változás jön az időjárásban

Térségünkre a mai napra zivatarok miatt 1-es, a magas középhőmérséketre való tekintettel 2-es fokú jelzést adott ki a HungaroMet. Ma még velünk marad a kánikula.

A kánikula és a szélvihar mögött hidegfront jön

Fotó: Mészáros Annarózsa

Ma a sok napsütés mellett délutántól megnövekedhet a gomolyfelhőzet, s záporokra, zivatarokra számíthatunk. Estétől az északnyugati szél egyre inkább megerősödik. Rekkenő hőség várható, a csúcshőmérséklet 33 és 39 fok között alakul, a kánikula ma tetőzik, holnaptól hidegfront várható.

Kánikula mellé szélvihar

Délutántól a feltételek kedvezhetnek elszórtan zivatarok kialakulásának, amelyekhez erős, 60–80 km/órás széllökés, kisebb jégeső és intenzív, helyenként 10–20 millimétert is meghaladó csapadék társulhat.