47 perce
Mi van veled augusztus, nem bírsz magaddal?
Ha néhány napra is, de visszatérhet a kánikula Zala vármegyébe. Szinte hihetetlen, de mégis igaz: a hűvösebb napok után újra ránk rúgja az ajtót a kánikula.
Hamarosan szétoszlanak a felhők Nagykanizsa felett, újra érkezik a kánikula
Fotó: Szakony Attila
Augusztus 20-a után menetrendszerűn megérkezett a lehűlés, és már épp kezdtük megszeretni ezeket a 30 Celsius-fok alatti hőmérsékleteket, bár a csípős, 5 Celsius-fok körüli reggelekre még nem számítottunk. A köpönyeg.hu információ szerint kedden már sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 Celsius-fok lesz. És ez még nem minden, a folytatásban ránk törhet a kánikula...
A TikTok kedvence: 3000 forint darabja, mégis sorban állnak érte Zalában (galéria)