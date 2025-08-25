augusztus 25., hétfő

Jön a hőség...

47 perce

Mi van veled augusztus, nem bírsz magaddal?

Címkék#gomolyfelhő#kánikula#hőmérséklet

Ha néhány napra is, de visszatérhet a kánikula Zala vármegyébe. Szinte hihetetlen, de mégis igaz: a hűvösebb napok után újra ránk rúgja az ajtót a kánikula.

Benedek Bálint
Hamarosan szétoszlanak a felhők Nagykanizsa felett, újra érkezik a kánikula

Fotó: Szakony Attila

Augusztus 20-a után menetrendszerűn megérkezett a lehűlés, és már épp kezdtük megszeretni ezeket a 30 Celsius-fok alatti hőmérsékleteket, bár a csípős, 5 Celsius-fok körüli reggelekre még nem számítottunk. A köpönyeg.hu információ szerint kedden már sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 Celsius-fok lesz. És ez még nem minden, a folytatásban ránk törhet a kánikula...

kánikula
Ez nem tréfa, keddtől erősödik a nappali felmelegedés, a növények nem örülnek, hogy újra érkezik a kánikula
Fotó: Szakony Attila

 

 

