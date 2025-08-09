Most mész nyaralni? Nézd meg, érdemes lesz-e elindulni! Ilyen idő várható

A hétvégén is folytatódik a napos, száraz, de egyre melegebb idő. Igazi strandidő, kánikula várható, majd vasárnap este egy hidegfront érkezik. A jövő hét elejére átmenetileg kissé mérséklődik a hőség, majd ismét melegedés kezdődik – tájékoztat a met.hu.

A hétvégén már beköszönt a kánikula, érdemes lesz strandra menni

Forrás: ZH

Kánikula várható

Az idokep.hu előrejelzése szerint a jövő héten, a hétfői csekély mértékű lehűlés után újra berobban a nyár és folyamatos lesz a kánikula, a hőmérséklet 35 Celsius fok is lehet, vagyis, aki ebben az időszakban tervezi a nyaralását, ahhoz kegyes lesz az időjárás.