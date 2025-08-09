augusztus 9., szombat

Emőd névnap

28°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Most mész nyaralni? Nézd meg, érdemes lesz-e elindulni! Ilyen idő várható

Címkék#kánikula#nyár#strandidő

Az előrejelzés szerint a következő napokban kedvez az időjárás a nyaralóknak. A hétvégére kánikula várható, és jövő héten is meleg lesz egy átmeneti lehűlést követően.

Korosa Titanilla

A hétvégén is folytatódik a napos, száraz, de egyre melegebb idő. Igazi strandidő, kánikula várható, majd vasárnap este egy hidegfront érkezik. A jövő hét elejére átmenetileg kissé mérséklődik a hőség, majd ismét melegedés kezdődik – tájékoztat a met.hu.

kánikula
A hétvégén már beköszönt a kánikula, érdemes lesz strandra menni
Forrás:  ZH

Kánikula várható

Az idokep.hu előrejelzése szerint a jövő héten, a hétfői csekély mértékű lehűlés után újra berobban a nyár és folyamatos lesz a kánikula, a hőmérséklet 35 Celsius fok is lehet, vagyis, aki ebben az időszakban tervezi a nyaralását, ahhoz kegyes lesz az időjárás. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu