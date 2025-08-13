Csak napsütés
1 órája
Bírja még? Tovább erősödhet a hőség szerdán
Fotó: Illusztráció/Szakony Attila
A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán nem lesz felhő az égen, csak napsütés várható. Akár 36-37 fok is lehet már, tovább erősödik a hőség.
