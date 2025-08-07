1 órája
A nyaralók és a napimádók megnyugodhatnak, kiváló strandidő vár ránk!
Jön, pontosabban már itt van az újabb hőhullám. Ma, csütörtökön 29-30 fokig melegedett fel a levegő, pénteken már 34 fok is lehet a nappali hőmérséklet. Úgy tűnik, hogy kiváló strandidő vár minket a hétvégén.
Napfényes, tiszta idő vár ránk az elkövetkező napokban, írja a köpönyeg.hu az előrejelzésében. Ez a nyaralóknak és a strandolóknak nagyon jó hír, de nem mindenkinek.
A nyári szabadságolások időszakában a nyaralóhelyeken megnő a forgalom, ami az extrém meleg miatt fokozottabb figyelmet kíván a járművezetőktől. A hőérzetet enyhítve ismét felkereshetjük a strandokat, a vízpartokat, de ennek ellenére a kánikula nagyon megviselheti a szervezetünket. Eső nem várható, hőstressz annál inkább, így a kellő mennyiségű folyadékbevitelről se feledkezzünk meg, amelynek legideálisabb forrása a víz.