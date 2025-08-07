A nyaralók és a napimádók megnyugodhatnak, kiváló strandidő vár ránk!

Napfényes, tiszta idő vár ránk az elkövetkező napokban, írja a köpönyeg.hu az előrejelzésében. Ez a nyaralóknak és a strandolóknak nagyon jó hír, de nem mindenkinek.

Péntektől már strandidő várható.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A nyári szabadságolások időszakában a nyaralóhelyeken megnő a forgalom, ami az extrém meleg miatt fokozottabb figyelmet kíván a járművezetőktől. A hőérzetet enyhítve ismét felkereshetjük a strandokat, a vízpartokat, de ennek ellenére a kánikula nagyon megviselheti a szervezetünket. Eső nem várható, hőstressz annál inkább, így a kellő mennyiségű folyadékbevitelről se feledkezzünk meg, amelynek legideálisabb forrása a víz.