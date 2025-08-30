Rossz kilátások hétvégére: jégeső és felhőszakadás jöhet szombaton

A gyakran erősen gomolyfelhős égből délnyugat felől több hullámban várható zivatar, zápor. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. 23 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet - írja a köpönyeg.hu.