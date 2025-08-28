Irány a strand! De vigyázzunk: támad a szaharai homok

Visszatért a nyár, a hőmérő 33 foknál jár, így a legjobb, amit tehetünk: irány a strand!

Irány a strand - még két napunk van kihasználni a kánikulát

Fotó: Mészáros Annarózsa

Irány a strand, de meddig?

Ma és holnap igazi forróságban lesz részünk, de szombaton megérkezik a hidegfront, s egy időre elbúcsúzik a nyárias idő.

A mai folytatásban számíthatunk szaharai homokra, déli szélre, csapadéka viszont nem.