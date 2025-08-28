augusztus 28., csütörtök

1 órája

Irány a strand! De vigyázzunk: támad a szaharai homok

Címkék#Zala#szél#kánikula#strand#időjárás

Ma még standidő volt, de a hétvégére jelentős változás jön az időjárásunkban.

Mészáros Annarózsa

Visszatért a nyár, a hőmérő 33 foknál jár, így a legjobb, amit tehetünk: irány a strand!

irány a strand
Irány a strand - még két napunk van kihasználni a kánikulát
Fotó: Mészáros Annarózsa

Irány a strand, de meddig?

Ma és holnap igazi forróságban lesz részünk, de szombaton megérkezik a hidegfront, s egy időre elbúcsúzik a nyárias idő. 
A mai folytatásban számíthatunk szaharai homokra, déli szélre, csapadéka viszont nem.

 

