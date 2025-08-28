Időjárás
26 perce
Irány a strand! De vigyázzunk: támad a szaharai homok
Ma még standidő volt, de a hétvégére jelentős változás jön az időjárásunkban.
Visszatért a nyár, a hőmérő 33 foknál jár, így a legjobb, amit tehetünk: irány a strand!
Irány a strand, de meddig?
Ma és holnap igazi forróságban lesz részünk, de szombaton megérkezik a hidegfront, s egy időre elbúcsúzik a nyárias idő.
A mai folytatásban számíthatunk szaharai homokra, déli szélre, csapadéka viszont nem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre