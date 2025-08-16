augusztus 16., szombat

Erre vágytunk?

42 perce

Megjött az eső a megyeszékhelyre! Mint a régi drukkerszlogen: meneküljetek, meneküljetek!

Címkék#szél#Zaol videó#eső#zivatar

Megkaptuk! Itt az eső, s ha valaki most szárazon megúszta, jobb ha figyel: holnap is lehet hasonlóra számítani.

Antal Lívia

Megérkezett az eső szombaton 17 óra után Zalaegerszegre, nem sokkal azután, hogy a HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt. 

Nem felhőszakadással érkezett az eső a zalai megyeszékhelyre
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Mint írták, az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként megerősödhet a szél és jégeső is előfordulhat. Egyelőre békésen esik az eső Zalaegerszegen, nyoma sincs a jégesőnek. Aki viszont a strandon vagy az utcán volt, nos: rá most nem jár jó világ...

A figyelmeztető előrejelzés hazánk területére augusztus 17-e vasárnap éjfélig van érvényben, Zalában a zalaegerszegi, a lenti, a letenyi és a nagykanizsai járás lehet érintett.

 

