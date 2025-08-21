2 órája
Ígérték – megkaptuk! Ma a Nap helyett esőcseppeket nézhetünk
Megjósolták s megkaptuk. Zalában is esik, és erre van esély holnap is. Augusztus 21-én egyébként Zalában 22 százalék a csapadék valószínűsége, vagyis – a statisztika alapján – minden negyedik esztendőben ilyen az időjárás e napon.
Azt kértük a Chat GPT-től, gyűjtse ki, milyen gyakran esik augusztus 21-én. Az is kiderült, átlagosan 8–11 csapadékos nap van augusztusban, s rövid, intenzív zivatarok jönnek, nem tartós esőzés. Ez a mai nap azonban kivétel lehet. Az átlagos havi csapadékmennyiség Zalában 55–70 mm között mozog, augusztus 21-én Zalaegerszegen 27, Nagykanizsán 18 százalék az eső valószínűsége.
A vármegyeszékhelyen 75–76 mm eső esik, és 8 esős nap van a hónapban, Nagykanizsán 40 mm és 7 nap az átlag.