augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

18°
+36
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Villámárvíz, felhőszakadás

1 órája

Így verte el a brutális vihar Tapolcát – Zalához sem kegyes az időjárás

Címkék#vihar#villámárvíz#felvétel#csapadék

Ijesztő fotók és videók érkeztek Tapolcáról, a zalai megyehatárhoz közeli várost finoman szólva nem kímélte a szombat esti vihar. A veol.hu számolt be a felhőszakadásról.

Zaol.hu
Így verte el a brutális vihar Tapolcát – Zalához sem kegyes az időjárás

Forrás: veol.hu

Kiadós csapadékot kapott Veszprém vármegye szombaton délután és este, a felhőszakadás nyomán pedig Tapolcán villámárvíz is kialakult – számolt be róla a MetFigyelő Facebook-oldal, amely három videót is közzétett. A felvételeket, amelyek megtekinthetők a veol.hu oldalán, egyik olvasójuk, Somogyi László készítette.

Zalaegerszegen most alig van több 16 foknál, borult az ég, gyenge hidegfronti hatás érvényesül. Csapadékra jelenleg kicsi az esély a koponyeg.hu előrejelzése szerint. Holnapra már újra nyárias időt jósolnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu