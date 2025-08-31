Így verte el a brutális vihar Tapolcát – Zalához sem kegyes az időjárás

Kiadós csapadékot kapott Veszprém vármegye szombaton délután és este, a felhőszakadás nyomán pedig Tapolcán villámárvíz is kialakult – számolt be róla a MetFigyelő Facebook-oldal, amely három videót is közzétett. A felvételeket, amelyek megtekinthetők a veol.hu oldalán, egyik olvasójuk, Somogyi László készítette.

Zalaegerszegen most alig van több 16 foknál, borult az ég, gyenge hidegfronti hatás érvényesül. Csapadékra jelenleg kicsi az esély a koponyeg.hu előrejelzése szerint. Holnapra már újra nyárias időt jósolnak.