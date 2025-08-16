Vajon milyen idő lesz augusztus 20-án? Tomboló vihar vagy békés ünnep jön? A viharvadász elárulta

Sokaknak az augusztus 20-i ünnep összekapcsolódik a 2006-os, tragédiába torkolló viharral, ezért közeledve az időponthoz, valószínűleg többen nézik meg az időjárás alakulását az adott napra.

Harcz Endre viharvadász szerint a fővárosi augusztus 20-ai tragédia után az időjárás-jelentésekre jobban figyelnek az emberek

Fotó: archív/Szakony Attila

Időjárás: a szupercella tragédiát okozott

– Már akkor is figyeltem a viharok vonulását – emlékezett vissza az eseményekre Harcz Endre. – Az ünnepségen épp a tűzijáték időpontjában érte el a fővárost egy hidegfronthoz tartozó szupercella, amely jégesővel, hatalmas széllel és felhőszakadással csapott le az ünneplő tömegre. Rengetegen megsérültek és sajnos halálos áldozatokat is követelt az esemény.

Azóta augusztus 20-a előtt mindenki bújja az előrejelzéseket

– Tudjuk, hogy a zivatarok heves eseményei gyakran nagyon kis területre korlátozódnak, van hogy egy falu egyik végét elveri a jég, a másik végén meg eső sem esik – folytatta. – Ezt előrejelezni nagyon nehéz. Az azóta eltelt 20 évben azért már finomodtak annyira az időjárási modellek, hogy egy hasonló tragédia lényegesen kisebb eséllyel következik be.

S mi várható 2025-ben?

Harcz Endre szerint idén az ünnepség idejére kis eséllyel érkezhet vihar. Viszont nagyobb eséllyel, mint néhány nappal ezelőtt.

Egy korábbi város napi tűzijáték Nagykanizsán. Ha az időjárás engedi, augusztus 20-án 21.45-kor ismét lesz égi látványosság az Erzsébet-téren

Fotó: archív/Szakony Attila

Bármi megtörténhet...

– Az időjárási modellek szerint helyi zivatarok lehetnek – szögezte le. – Egyes időjárási modellek másnapra, azaz augusztus 21-re várnak egy hidegfrontot, tehát nem lehet kizárni zivatarok kipattanását augusztus 20-ra sem. Viszont mivel az időpont még messze van ahhoz, hogy megmondjuk pontosan, lesz-e vihar aznap a budapesti tűzijáték idején. Mindenesetre azok a zalaiak, akik szeretnék élőben, a Duna-partról nézni a tűzijátékot: kövessék az időjárás-előrejelzéseket!