Vajon milyen idő lesz augusztus 20-án? Tomboló vihar vagy békés ünnep jön? A viharvadász elárulta
Milyen idő várható augusztus 20-án? A viharos időjárás miatt 19 évvel ezelőtt tragédiába torkollott az ünnep a fővárosban. Harcz Endre becsehelyi viharvadász szerint az esetleges extrém ijelenségek miatt különös figyelem szegeződik az ünnepre. S hogy mire számíthatunk idén? – most kiderül.
Vajon miként alakul az időjárás augusztus 20-án? Lesz lehetőség tűzijátékot tartani?
Fotó: archív/Szakony Attila
Sokaknak az augusztus 20-i ünnep összekapcsolódik a 2006-os, tragédiába torkolló viharral, ezért közeledve az időponthoz, valószínűleg többen nézik meg az időjárás alakulását az adott napra.
Időjárás: a szupercella tragédiát okozott
– Már akkor is figyeltem a viharok vonulását – emlékezett vissza az eseményekre Harcz Endre. – Az ünnepségen épp a tűzijáték időpontjában érte el a fővárost egy hidegfronthoz tartozó szupercella, amely jégesővel, hatalmas széllel és felhőszakadással csapott le az ünneplő tömegre. Rengetegen megsérültek és sajnos halálos áldozatokat is követelt az esemény.
Azóta augusztus 20-a előtt mindenki bújja az előrejelzéseket
– Tudjuk, hogy a zivatarok heves eseményei gyakran nagyon kis területre korlátozódnak, van hogy egy falu egyik végét elveri a jég, a másik végén meg eső sem esik – folytatta. – Ezt előrejelezni nagyon nehéz. Az azóta eltelt 20 évben azért már finomodtak annyira az időjárási modellek, hogy egy hasonló tragédia lényegesen kisebb eséllyel következik be.
S mi várható 2025-ben?
Harcz Endre szerint idén az ünnepség idejére kis eséllyel érkezhet vihar. Viszont nagyobb eséllyel, mint néhány nappal ezelőtt.
Bármi megtörténhet...
– Az időjárási modellek szerint helyi zivatarok lehetnek – szögezte le. – Egyes időjárási modellek másnapra, azaz augusztus 21-re várnak egy hidegfrontot, tehát nem lehet kizárni zivatarok kipattanását augusztus 20-ra sem. Viszont mivel az időpont még messze van ahhoz, hogy megmondjuk pontosan, lesz-e vihar aznap a budapesti tűzijáték idején. Mindenesetre azok a zalaiak, akik szeretnék élőben, a Duna-partról nézni a tűzijátékot: kövessék az időjárás-előrejelzéseket!
