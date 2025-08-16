augusztus 16., szombat

Kell-e lesni az eget?

1 órája

Vajon milyen idő lesz augusztus 20-án? Tomboló vihar vagy békés ünnep jön? A viharvadász elárulta

Címkék#hidegfront#Harcz Endre#szupercella#viharvadász

Milyen idő várható augusztus 20-án? A viharos időjárás miatt 19 évvel ezelőtt tragédiába torkollott az ünnep a fővárosban. Harcz Endre becsehelyi viharvadász szerint az esetleges extrém ijelenségek miatt különös figyelem szegeződik az ünnepre. S hogy mire számíthatunk idén? – most kiderül.

Benedek Bálint
Vajon milyen idő lesz augusztus 20-án? Tomboló vihar vagy békés ünnep jön? A viharvadász elárulta

Vajon miként alakul az időjárás augusztus 20-án? Lesz lehetőség tűzijátékot tartani?

Fotó: archív/Szakony Attila

Sokaknak az augusztus 20-i ünnep összekapcsolódik a 2006-os, tragédiába torkolló viharral, ezért közeledve az időponthoz, valószínűleg többen nézik meg az időjárás alakulását az adott napra.

időjárás
Harcz Endre viharvadász szerint a fővárosi augusztus 20-ai tragédia után az időjárás-jelentésekre jobban figyelnek az emberek
Fotó: archív/Szakony Attila

Időjárás: a szupercella tragédiát okozott

– Már akkor is figyeltem a viharok vonulását – emlékezett vissza az eseményekre Harcz Endre. – Az ünnepségen épp a tűzijáték időpontjában érte el a fővárost egy hidegfronthoz tartozó szupercella, amely jégesővel, hatalmas széllel és felhőszakadással csapott le az ünneplő tömegre. Rengetegen megsérültek és sajnos halálos áldozatokat is követelt az esemény.

Azóta augusztus 20-a előtt mindenki bújja az előrejelzéseket

– Tudjuk, hogy a zivatarok heves eseményei gyakran nagyon kis területre korlátozódnak, van hogy egy falu egyik végét elveri a jég, a másik végén meg eső sem esik – folytatta. – Ezt előrejelezni nagyon nehéz. Az azóta eltelt 20 évben azért már finomodtak annyira az időjárási modellek, hogy egy hasonló tragédia lényegesen kisebb eséllyel következik be.

S mi várható 2025-ben?

Harcz Endre szerint idén az ünnepség idejére kis eséllyel érkezhet vihar. Viszont nagyobb eséllyel, mint néhány nappal ezelőtt.

időjárás
Egy korábbi város napi tűzijáték Nagykanizsán. Ha az időjárás engedi, augusztus 20-án 21.45-kor ismét lesz égi látványosság az Erzsébet-téren
Fotó: archív/Szakony Attila

Bármi megtörténhet...

– Az időjárási modellek szerint helyi zivatarok lehetnek – szögezte le. – Egyes időjárási modellek másnapra, azaz augusztus 21-re várnak egy hidegfrontot, tehát nem lehet kizárni zivatarok kipattanását augusztus 20-ra sem. Viszont mivel az időpont még messze van ahhoz, hogy megmondjuk pontosan, lesz-e vihar aznap a budapesti tűzijáték idején. Mindenesetre azok a zalaiak, akik szeretnék élőben, a Duna-partról nézni a tűzijátékot: kövessék az időjárás-előrejelzéseket!

 

