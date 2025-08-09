augusztus 9., szombat

Perzselő napsütés, erősödő felmelegedés – ez vár ránk szombaton

#időjárás előrejelés#időjárás Zala megye#időjárás

Zaol.hu

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton csak kevés fátyolfelhő zavarja meg a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

 

