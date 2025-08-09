Időjárás
33 perce
Perzselő napsütés, erősödő felmelegedés – ez vár ránk szombaton
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton csak kevés fátyolfelhő zavarja meg a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
10 órája
Árnyékba, még a strandon is! Brutális, ami hétvégén vár ránk
14 órája
Végre! Zenés csobbanással ünneplik, hogy a zalai fürdő összes medencéje használható szombattól
