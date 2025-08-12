Reggel még fáztunk, de délutánra megsülünk Zalában

A kánikulát megelőző hűvös reggelről az egyik időjárás előrejelzéssel foglalkozó portál, az idokep.hu készített egy hőtérképet is. Ezen pedig a felszín felett 2 méteres magasságban mért hőmérsékleti méréseket mutatták meg. Kiderült belőle, hogy az országos átlag kedden reggel 8.30 órakor 20,5 Celsius-fok volt. Zalában a leghűvösebbet a dél-zalai Lispeszentadorjában mérték, ahol a hőmérséklet nem érte el a 16 Celsius-fokot, egészen pontosan 15,7 Celsius-fokot rögzítettek. Az összefoglaló tartogatott még egy zalai érdekességet. Erre a napra vonatkozó hidegrekord 4,5 Celisus-fok volt, amit 2016-ban Murakeresztúron mértek. Viszont a hőmérséklet emelkedik, a koponyeg.hu szerint aki teheti menjen a strandra, ahogy írták: kizárt a csapadék. 30 és 35 Celsius-fok közötti országos hőségre számíthatunk.

Reggel fáztunk, de délutánra már a napsütésé lesz a főszerep

Fotó: Szakony Attila