Időjárás

1 órája

Ne lepődjön meg, ha fáj a feje! Ez az oka, nem a frontok

Korosa Titanilla
Ne lepődjön meg, ha fáj a feje! Ez az oka, nem a frontok

A napokban még kitart a nyári időjárás

Fotó: archív / Pezzetta Umberto

A mai időjárás nem hagy kívánni valót maga után, igazi nyári strandidőben van részünk még mindig, délután 16 óra körül is 30 Celsius fok körüli a hőmérséklet. A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban sem lesz ez másként, 30 fok fölötti strandidő lesz, és a országos napi hidegrekordoktól is egyre távolabb kerülünk, ugyanis enyhülnek az éjszakák. Szerdán este többnyire fátyolfelhős vagy derült idő valószínű, csapadék nem lesz. A minimum-hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható. Fronthatással nem kell számolni, a több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak.

Szombaton azonban hullámzó hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal.

