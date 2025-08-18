44 éve alig volt 5 Celsius-fok éjszaka Zalában, most viszont strandidő lehet

Reggel olykor még felhők takarták az eget és a szél is erősebb fokozatra kapcsolt Nagykanizsa környékén. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden igazi strandidő várható sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Nem lesz eső és 30-32 Celsius-fok köré melegszik a levegő. Az jól járt, aki augusztus 20-ig szabadságot vett ki, hiszen a vízpartokon elviselhető lesz a hőség.

Változatos égkép Nagykanizsán az Olajbányász pálya felett vasárnap. Hétfő délutánra aztán minden felhő eltűnt

Fotó: Szakony Attila

Még egy érdekesség augusztus 19-el kapcsolatban. Az idokep.hu portál naponta számon tartja az adott napi hideg- és melegrekordokat. A hideget tekintve Zala került az élre. E szerint 44 évvel ezelőtt, 1981. augusztus 19-én éjjel 4,6 Celsius-fokot mértek. Ez szerencsére az idén biztosan nem dől meg, hiszen 18 Celsius-fokot prognosztizálnak.