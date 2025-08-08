augusztus 8., péntek

László névnap

Fürdőruhát elő! Visszatér a kánikula

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint napfényes, tiszta idő vár ránk, amit néhány felhő tarkíthat. Eső nem várható, a déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő.

 

