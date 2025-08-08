Időjárás
1 órája
Fürdőruhát elő! Visszatér a kánikula
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint napfényes, tiszta idő vár ránk, amit néhány felhő tarkíthat. Eső nem várható, a déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő.
Ezt ne hagyja ki!43. Lidl Balaton-átúszás
15 órája
Friss: megtartják az idei Balaton-átúszást! Lehet még nevezni
Ezt ne hagyja ki!Bolond az időjárás
2025.08.06. 15:40
Orkán erejű szél az Adrián, idehaza hőhullám, bezzeg Ausztráliában hógolyóznak a kenguruk! (videó)
