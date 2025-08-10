1 órája
Jön a hidegfront, de nem a hideg! Jövő héten is felfújhatjuk a matracot? Mutatjuk
Ahogy előre jelezték, megérkezett a kánikula a Dunántúlra, Zalába a hétvégére. Vajon jövő héten is ennyire szerencsések lesznek még a szabadságukat itt töltő vendégek? Mutatjuk, hogy mire számítsunk vasárnapig. A népi jóslat szerint, ha ma szép idő van, ilyen lesz az őszi is, méghozzá bő terméssel.
Strand vagy esernyő? Most kiderül.
Forrás: ZH
Hétfőn hidegfrontot és erős szelet jósolnak, s „csak” 27 fokot, kedden pedig igen erős UV-sugárzással kell számolni. Szerdától szombatig fog tombolni a kánikula 37-38 fokkal, s csupán vasárnapra ígérnek felhősebb eget a Dunántúlon. Az előrejelzések szerint az első záporra augusztus 18-án, hétfőn kell számítanunk, írja a koponyeg.hu portál.