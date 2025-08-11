Brutális hőhullám előtt Zala, újra felforrósodik a levegő

Vagyis Nagykanizsát és térségét elkerülték a viharok, a záporok és a zivatarok. Csak reggel szűrte néhány felhő a napfelkeltét, amiről Szakony Attila készített is egy lenyűgöző felvételt. Azonban nagyon úgy tűnik, hogy a néhány Celsius-fokos lehűlés nem tart sokáig, hiszen a hét további napjaira ismét ránk rúgja az ajtót a kánikula. Ahogy a koponyeg.hu előrejelzéséből kiderül: már kedden teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. És, ahogy írják, ez csak a kezdet...

Ennyi volt a hidegfront a hétre? Néhány szép felhő zavarta a hétfői napfelkeltét

Fotó: Szakony Attila