Hatalmas fordulat az időjárásban: óvatosan a szabadtéri programokkal, riasztás van érvényben

Vasárnap már keleten is megszűnik a hőség, tájékoztat a HungaroMet.

Esős, felhős lesz az időjárás a hétvégén Zalában

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Nem túl jók a kilátások a hétvégére. Szombat estig felhős idő várható, a Dunántúlon és a középső országrészben nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. A hőmérséklet délután általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb lehet. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás Zalában

Szombaton délelőtt Zalában is felhős, esős az idő. Elsőfokú riasztás van érvényben, zivatarra, felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.