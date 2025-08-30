augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

20°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beköszönt az ősz...

1 órája

Hatalmas fordulat az időjárásban: óvatosan a szabadtéri programokkal, riasztás van érvényben

Címkék#zápor#időjárás#zivatar#csapadék

Szombaton esős időjárásra és hullámzó frontra számíthatunk, vasárnap már csak a keleti és középső tájakon várható csapadék.

Korosa Titanilla

Vasárnap már keleten is megszűnik a hőség, tájékoztat a HungaroMet

időjárás
Esős, felhős lesz az időjárás a hétvégén Zalában
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Nem túl jók a kilátások a hétvégére. Szombat estig felhős idő várható, a Dunántúlon és a középső országrészben nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. A hőmérséklet délután általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb lehet. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás Zalában

Szombaton délelőtt Zalában is felhős, esős az idő. Elsőfokú riasztás van érvényben, zivatarra, felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu