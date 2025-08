Ma még élvezhetjük a lehűlést, de hamarosan visszatér a kánikula

Az időjárás előrejelzés északnyugati tájakon csökken a felhőzet, hajnalra helyenként az ég is kiderülhet, míg hazánk délkeleti felén sokasodnak a felhők - ott szórványosan továbbra is előfordulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra csökken a csapadékhajlam. A döntően északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között valószínű, a hűvösebb a nyugati, derült részeken lehet - tájékoztatott a met.hu.

A következő napokban még felhős időjárás várható, de a nap is előbújik

Forrás: ZH

Visszatér a nyári időjárás, berobban a hőség

Hideg fronthatásra számíthatunk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás jelentkezhet, vérnyomás-ingadozás is előfordulhat.

A hosszabb távú előrejelzések szerint folytatódik a hőség, az augusztus 11-ei hét pedig igazán tikkasztónak ígérkezik.