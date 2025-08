Zivatar a láthatáron

Az éjszakai zuhé után csendesebb délelőttre számíthatunk térségünkben vasárnap, de a zivatar veszély továbbra is fennáll.

Zápor, eső, zivatar - a Balaton fölött is durrogtak a villámok éjjel

Fotó: Mészáros Annarózsa

Zivataros lehet a vasárnap

A nappali hőmérséklet 20-23 fok között alakul augusztus első vasárnapján. Enyhe széllel is számolni kell.

Ha a kültéri programoknak nem is kedvez az idő, nem kell otthon maradni, hiszen számtalan múzeum, étterem és cukrászda kínál szórakozási lehetőséget egy esős napra is.