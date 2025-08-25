augusztus 25., hétfő

1 órája

Meddig lesz nyár? Váratlan fordulatot tartogat az augusztus végi időjárás

Jelentős változásokat tartogat számunkra az augusztus végi időjárás.

Korosa Titanilla

A hét első napjaiban meleg időre számíthatunk, 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, nyári időjárás várható. Azonban ez a csúcs már csak átmeneti, hamar érkezik a fordulat az időjárásban. Csütörtöktől szélre, péntektől csapadékra is számítani kell, a hajnalok pedig egyre hűvösebbek lesznek. 

A hét elején napsütéses, meleg időjárás vár ránk
Fotó: archív / Szakony Attila / Forrás:  Illusztráció

Nyár végi időjárás napsütéssel

Hétfő estig a többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyek szétterülnek, így helyenként délután is előfordulhatnak erősen felhős időszakok. Északkeleten egy-egy helyen nem kizárt záporeső. Estétől csökken a felhőzet. A nyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű. Késő estére 9 és 17 fok közé hűl le a levegő, írja a met.hu.

 

