Meddig lesz nyár? Váratlan fordulatot tartogat az augusztus végi időjárás

A hét első napjaiban meleg időre számíthatunk, 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, nyári időjárás várható. Azonban ez a csúcs már csak átmeneti, hamar érkezik a fordulat az időjárásban. Csütörtöktől szélre, péntektől csapadékra is számítani kell, a hajnalok pedig egyre hűvösebbek lesznek.

A hét elején napsütéses, meleg időjárás vár ránk

Fotó: archív / Szakony Attila / Forrás: Illusztráció

Nyár végi időjárás napsütéssel

Hétfő estig a többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyek szétterülnek, így helyenként délután is előfordulhatnak erősen felhős időszakok. Északkeleten egy-egy helyen nem kizárt záporeső. Estétől csökken a felhőzet. A nyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű. Késő estére 9 és 17 fok közé hűl le a levegő, írja a met.hu.