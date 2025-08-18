1 órája
Nesze neked, békés nyár! Hurrikán tombol, százezer embernél nincs áram
Bár az Erin hurrikán nem ér partot az Egyesült Államokban, hatása így is érződni fog. Az Atlanti-óceán nyugati részén kialakult Erin alig több mint egy nap alatt trópusi viharból hurrikánná fejlődött, a benne tomboló szél erőssége a nyílt óceán felett meghaladta a 260 km/h-t.
Ez az Atlanti-óceánon feljegyzett egyik leggyorsabb intenzitásnövekedés volt, írja az Időkép. Az Erin magyar idő szerint hétfőn, a déli órákban 4-es kategóriájú, és hatalmas kiterjedésű. Az előrejelzések szerint nem éri el az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi területeit, de az USA keleti partvidékét, valamint Bermudát is hatalmas hullámok s életveszélyes áramlatok sújthatják.
Az Erin Puerto Ricóban hatalmas esőzést okozott, emiatt villámárvizek alakultak ki, áramkimaradások voltak, amelyek mintegy 100 ezer embert érintenek, adta hírül a CNN.