Nesze neked, békés nyár! Hurrikán tombol, százezer embernél nincs áram

Ez az Atlanti-óceánon feljegyzett egyik leggyorsabb intenzitásnövekedés volt, írja az Időkép. Az Erin magyar idő szerint hétfőn, a déli órákban 4-es kategóriájú, és hatalmas kiterjedésű. Az előrejelzések szerint nem éri el az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi területeit, de az USA keleti partvidékét, valamint Bermudát is hatalmas hullámok s életveszélyes áramlatok sújthatják.

Az Erin hurrikán várható útvonala

Forrás: Zoom.earth

Az Erin Puerto Ricóban hatalmas esőzést okozott, emiatt villámárvizek alakultak ki, áramkimaradások voltak, amelyek mintegy 100 ezer embert érintenek, adta hírül a CNN.