1 órája

Elképesztő forróság tarolta le az országot – sorra dőltek a hőségrekordok

Címkék#időjárás#melegfront#hőségrekord

Hétvégén az ország nagy részét perzselő forróság borította el. A rendkívüli meleg több helyen hőségrekord megdöntéséhez vezetett, és a Kárpát-medence száraz, forró levegője még éjszaka sem engedett valódi felfrissülést.

Mészáros Annarózsa

2025. augusztus 10-én Európa déli részén anticiklon uralta az időjárást, a Kárpát-medencében pedig forró, száraz légtömeg telepedett meg. Az ország nagy részén 30 °C fölé emelkedett a hőmérséklet, a déli és délkeleti területeken pedig több helyen 39 °C fölötti értékeket is mértek, így hőségrekordok dőltek meg. Körösladányban országos napi rekord született: a 39,9 °C-os csúcs majdnem egy teljes fokkal meghaladta az eddigi 39 °C-ot, amelyet 1948. augusztus 10-én Csongrádon és Túrkevén regisztráltak.

Hőségrekordok
A nyár egyre forróbb: hőségrekordok dőltek meg
Fotó: Mészáros Annarózsa

Hőségrekord a fővárosban is

A fővárosban sem hozott enyhülést az éjszaka. Budapesten, János-hegyen hajnalra mindössze 25,5 °C-ig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt a napi legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja. A korábbi csúcs 24,2 °C volt, amit 2017-ben Budapest Lágymányoson mértek. Délután Újpesten 38,7 °C-ig melegedett a levegő, ami szintén új fővárosi napi maximumrekordot jelentett, bőven felülmúlva az 1946-ban Budapest Országút állomáson rögzített 37,9 °C-os értéket.

Ma délutánig 33 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, enyhe északkeleti széllel számolhatunk, csapadék nem várható térségünkben. A melegfrontra érzékenyek számoljanak fejfással, fáradékonysággal, ingerlékenységgel. 
A Balaton vize 24 fokos.

 

